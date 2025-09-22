Toyoake Belediyesi, Akıllı Telefon Kullanımını Günde 2 Saatle Sınırlamayı Önerdi

Toyoake Belediyesi, iş ve okul dışı dijital cihaz kullanımını günde iki saatle sınırlandıran yönetmeliği onayladı; çocuklar için akşam saat kısıtlamaları ve ebeveyn danışmanlığı öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:52
Toyoake Belediyesi'nden Dijital Cihaz Kullanımına Sınır: Günde 2 Saat

Çocuklar için uyku saatleri ve ebeveyn desteği öne çıkıyor

Japonya'nın Aichi eyaletindeki Toyoake Belediyesi, iş ve okul dışındaki zamanlarda akıllı telefon ile video oyun konsolları dahil dijital cihaz kullanımını günde iki saatle sınırlamayı öneren yönetmeliği onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre, belediye bu adımı kent sakinlerinin teknoloji kullanımını düzenleyerek uyku ve aile yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla attı.

Belediye Başkanı Kouki Masafumi, kent meclisinde yaptığı açıklamada yönetmeliğin, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının sağlıklı uyku rehberlerine göre hazırlandığını ve hafta içi ortalama kullanım süresinin günlük iki saat olarak belirlendiğini duyurdu.

Yönetmelikte 18 yaş altı çocukların yeterli uykusunun fiziksel ve zihinsel gelişim için kritik olduğu vurgulanıyor. Buna göre ilkokul öğrencilerine akşam 21.00, ortaokul çağındaki ve üzeri yaştakilere 22.00'den sonra akıllı telefon kullanmayı bırakmaları tavsiye ediliyor.

Velilere ev içinde cihaz kullanımına ilişkin kurallar koymaları öneriliyor; yönetmelik kent yönetiminin ebeveynlerin danışmanlık hizmeti alacağı bir sistem kuracağını da taahhüt ediyor.

Önerilen yönetmeliğin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yönetmelikte belirtilen önerilere uymayanlara yönelik herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Belediyenin kararı, Japonya genelinde teknolojik cihazların aşırı kullanımının uyku ve aile hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken ilk uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

