Toyosu Balık Hali'nde 243 kg'lık dev orkinos 510,3 milyon yenle rekor kırdı

Toyosu Balık Hali'nde 243 kg'lık dev orkinos rekor fiyata satıldı

Yeni yıl mezatında dikkat çeken satış

Toyosu Balık Hali'nde düzenlenen geleneksel yeni yıl mezatında, Aomori eyaletinin Oma kasabası açıklarında yakalanan 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, alıcı buldu. Balık, 510,3 milyon yen (yaklaşık 3,2 milyon dolar) karşılığında satılarak yeni bir rekor kırdı.

En yüksek teklifi veren Kiyomura Corp., balık için kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

Kiyomura Corp., rekor maliyete rağmen dev orkinosu kendi restoran zinciri Sushizanmai şubelerinde normal menü fiyatından müşterilere sunacağını açıkladı. Firmanın başkanı Kiyoshi Kimura, yeni yılın ilk orkinosunun kendilerine şans getirmesini umduğunu belirterek, "Umuyoruz ki mümkün olduğunca çok insan bu balığın tadını çıkarabilir" dedi.

Tokyo'daki geleneksel yeni yıl mezatında daha önceki rekor 2019 yılında kırılmıştı; o dönemde 278 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos 333,6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) alıcı bulmuştu.

