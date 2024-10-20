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Trablus'ta 2011'den Kalan Toplu Mezar Bulundu

Libya’nın başkenti Trablus’ta, 2011'de meydana gelen olaylara ait 6 ceset içeren bir toplu mezar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:13
Trablus'ta 2011'den Kalan Toplu Mezar Bulundu

Trablus'ta Toplu Mezar Keşfi

Libya’nın başkenti Trablus’ta, Tacura bölgesinde yapılan aramalar sonucunda 2011 tarihinde meydana gelen olaylara ait 6 ceset içeren bir toplu mezar keşfedildi.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Açıklama Yaptı

Konuyla ilgili olarak, hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin Bi’r el-Esta bölgesinde bulunan toplu mezardan çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, mezar kazı işlemlerinin devam etmekte olduğu belirtildi.

Arap Baharı ve Kaddafi’nin Dönemi

Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen olaylar, Tunus’ta Şubat 2011'de başlamış ve kısa süre içerisinde Libya’ya da sıçramıştır. O dönemde, 42 yıl boyunca ülkeyi yöneten Muammer Kaddafi güçleri, göstericilerin üzerine gerçek mermi ile ateş açarak pek çok sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

Özellikle Bingazi ve Trablus'taki olaylerde, çok sayıda sivil can vermiştir. Kaddafi’nin devrilmesine bir süre kala, Trablus’ta rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ve bu çatışmalara da bağlı olarak kayıplar meydana gelmiştir.

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