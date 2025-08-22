DOLAR
Trablus'ta BM (UNSMIL) Merkezine Roket Saldırı Girişimi Engellendi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta UNSMIL merkezine yönelik roket saldırısı girişiminin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:21
Hükümetten açıklama: Güvenlik güçleri müdahale etti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu - UNSMIL merkezine yönelik bir roket saldırısı girişiminin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırı girişiminin "ülkenin güvenliği ve istikrarını hedef alan, uluslararası toplumla ilişkileri zedeleyen tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği aktarıldı. Müdahale sonucunda saldırıda kullanılan araçta ek füzeler ve lançer düzeneğinin ele geçirildiği kaydedildi.

Hükümet, saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edileceğini ve BM ile diğer uluslararası misyonlara yönelik tüm saldırıların reddedildiğini vurguladı.

