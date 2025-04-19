Trablus'ta Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Trablus'ta Sıcak Destek

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Cezayir Meydanı'nda Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla kapsamlı bir gösteri düzenlendi. Gösteriye çok sayıda Libyalı katılarak, Filistin'e olan desteklerini bir kez daha ortaya koydu.

Namaz Sonrası Buluşma

Akşam namazının ardından, İslami Davet Camisi önünde bir araya gelen kalabalık, yüreklerinde hissettikleri dayanışma arzusunu haykırmak için toplandı. Filistin ve Libya bayraklarının dalgalandığı kalabalık, "Gazze izzettir" sloganları ve tekbirlerle dikkat çekti.

Büyük Filistin Bayrağı ile Yürüyüş

Göstericiler, açtıkları büyük Filistin bayrağını taşıyarak Şehitler Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Trablus'un sembolik alanlarında her cuma düzenli olarak yapılan bu destek gösterileri, Gazze'deki Filistinlilere maddi yardım toplama amacı taşımaktadır.

Trablus'taki bu anlamlı etkinlik, uluslararası dayanışmanın ve insanî yardımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki sembolik meydan Cezayir Meydanı'nda Gazze'deki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı. Başkentteki Cezayir Meydanı'nda yer alan İslami Davet Camisinde kılınan akşam namazının ardından çok sayıda Libyalı meydanda toplandı. Filistin ve Libya bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze izzettir" sloganları ve tekbirlerle meydanda yürüdü. Göstericiler açtıkları büyük Filistin bayrağını taşıyarak Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Libya'nın başkenti Trablus'taki sembolik meydan Cezayir Meydanı'nda Gazze'deki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı. Başkentteki Cezayir Meydanı'nda yer alan İslami Davet Camisinde kılınan akşam namazının ardından çok sayıda Libyalı meydanda toplandı. Filistin ve Libya bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze izzettir" sloganları ve tekbirlerle meydanda yürüdü. Göstericiler açtıkları büyük Filistin bayrağını taşıyarak Şehitler Meydanı'na yürüdü.