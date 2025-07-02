DOLAR
39,76 0,14%
EURO
47,03 0,08%
ALTIN
4.273,8 0,07%
BITCOIN
4.348.197,57 -3,26%

Trablus'ta Türkçe Bilen Libyalılar İçin 'Gelin Tanış Olalım' Etkinliği Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü, Trablus’ta Türkçe bilen Libyalılar için 'Gelin Tanış Olalım' etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 17:23
Trablus'ta Türkçe Bilen Libyalılar İçin 'Gelin Tanış Olalım' Etkinliği Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü'nden Anlamlı Etkinlik

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'ta, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalılar için "Gelin Tanış Olalım" temalı etkinlik düzenledi. Bu organizasyon, Türk kültürüne olan ilgiyi pekiştirirken, dil öğreniminin de önemini gözler önüne serdi.

Katılımcılar ve Sunum

Etkinlik, YEE merkezinde gerçekleştirildi ve çok sayıda Türkiye mezunu ile Türkçe öğrenmek isteyen Libyalılar katıldı. Ayrıca, başkentte yaşayan Türk vatandaşları da etkinliğe dahil oldu. Trablus Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Yusuf Özdemir, Türkçe eğitimine yönelik faaliyetleri interaktif bir sunumla katılımcılara aktardı.

Türkçe Öğrenme Deneyimleri Paylaşıldı

Sunum esnasında, pek çok Türkçe bilen Libyalı söz alarak kendilerini tanıttı ve Türkçe öğrenme serüvenlerini paylaştı. Dr. Özdemir, etkinlik sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" şiarı ile Türkçe bilenler ve öğrenmek isteyenler arasında bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kültürel Bağlar ve Eğitimin Önemi

Özdemir, Libya ve Türkiye arasındaki dostluk köprülerinin, kültür ve dil üzerinden şekillendiğini vurguladı. Trablus'ta, Türkçede aşina olduğumuz birçok kelimenin hâlâ kullanıldığını ifade eden Özdemir, "YEE olarak, hiç Türkçe bilmeyen ancak öğrenmek isteyenler için dil kursları düzenliyoruz. Ayrıca, Türkçeye aşina olan ya da Türkiye'de eğitim alıp dönmüş Libyalılar için pek çok aktivite sunuyoruz." dedi.

Gelecek Planları

Özdemir, YEE'nin Türkçe eğitimi gibi önemli misyonları olduğunu ve Türk tarihi, kültürü ile sanatını tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin diğer ülkelerle kültürel alışverişini artırarak dostluğu geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'taki merkezinde, Türkçe bilen ve öğrenmek...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'taki merkezinde, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalılar için "Gelin Tanış Olalım" temasıyla etkinlik düzenledi. Trablus'taki YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Türkiye mezunu, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalının yanı sıra başkentte ikamet eden Türk vatandaşı katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'taki merkezinde, Türkçe bilen ve öğrenmek...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'taki merkezinde, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalılar için "Gelin Tanış Olalım" temasıyla etkinlik düzenledi. Trablus'taki YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Türkiye mezunu, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalının yanı sıra başkentte ikamet eden Türk vatandaşı katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'nin Maaş Promosyonu İhalesine Sendikalardan Sert Tepki
2
757 Yıllık El Yazması Kitap, Konya'ya İade Edildi
3
Siirt Çemikari Yaylası'nın Ulaşımı Yenileniyor
4
Tekirdağ'da Dokuz Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı, Söndürüldü
5
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Kırgızistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Çolpon-Ata'da Bir Araya Geldi
7
Bakan Kurum ve Kacır, Elazığ Heyetiyle Sanayi İhtiyaçlarını Görüştü

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!