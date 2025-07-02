Trablus'ta Türkçe Bilen Libyalılar İçin 'Gelin Tanış Olalım' Etkinliği Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü'nden Anlamlı Etkinlik

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'ta, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalılar için "Gelin Tanış Olalım" temalı etkinlik düzenledi. Bu organizasyon, Türk kültürüne olan ilgiyi pekiştirirken, dil öğreniminin de önemini gözler önüne serdi.

Katılımcılar ve Sunum

Etkinlik, YEE merkezinde gerçekleştirildi ve çok sayıda Türkiye mezunu ile Türkçe öğrenmek isteyen Libyalılar katıldı. Ayrıca, başkentte yaşayan Türk vatandaşları da etkinliğe dahil oldu. Trablus Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Yusuf Özdemir, Türkçe eğitimine yönelik faaliyetleri interaktif bir sunumla katılımcılara aktardı.

Türkçe Öğrenme Deneyimleri Paylaşıldı

Sunum esnasında, pek çok Türkçe bilen Libyalı söz alarak kendilerini tanıttı ve Türkçe öğrenme serüvenlerini paylaştı. Dr. Özdemir, etkinlik sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" şiarı ile Türkçe bilenler ve öğrenmek isteyenler arasında bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kültürel Bağlar ve Eğitimin Önemi

Özdemir, Libya ve Türkiye arasındaki dostluk köprülerinin, kültür ve dil üzerinden şekillendiğini vurguladı. Trablus'ta, Türkçede aşina olduğumuz birçok kelimenin hâlâ kullanıldığını ifade eden Özdemir, "YEE olarak, hiç Türkçe bilmeyen ancak öğrenmek isteyenler için dil kursları düzenliyoruz. Ayrıca, Türkçeye aşina olan ya da Türkiye'de eğitim alıp dönmüş Libyalılar için pek çok aktivite sunuyoruz." dedi.

Gelecek Planları

Özdemir, YEE'nin Türkçe eğitimi gibi önemli misyonları olduğunu ve Türk tarihi, kültürü ile sanatını tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin diğer ülkelerle kültürel alışverişini artırarak dostluğu geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'taki merkezinde, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalılar için "Gelin Tanış Olalım" temasıyla etkinlik düzenledi. Trablus'taki YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Türkiye mezunu, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalının yanı sıra başkentte ikamet eden Türk vatandaşı katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'taki merkezinde, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalılar için "Gelin Tanış Olalım" temasıyla etkinlik düzenledi. Trablus'taki YEE merkezinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Türkiye mezunu, Türkçe bilen ve öğrenmek isteyen Libyalının yanı sıra başkentte ikamet eden Türk vatandaşı katıldı.