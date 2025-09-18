Trabzon Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Akçaabat'ın Darıca Mahallesinde hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alışveriş merkezinin önündeki bazı bölümleri iş makinesiyle açarak zemine ulaşmayı ve yangına daha hızlı müdahale etmeyi sağladı. Yangının alışveriş merkezinin farklı noktalarına sıçradığı ve zaman zaman şiddetinin arttığı gözlendi.

Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ekim, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Soğutma çalışmaları ve süreç ilerleyen zamanda ne gösterir bilmiyoruz. Çünkü üst katlara daha çıkmamış yangın. Bodrum ve birinci giriş katında yangın. Buralarda soğutma çalışması yapıyor arkadaşlar. İnşallah üst katlara ulaşmadan işi çözmüş olacak arkadaşlarımız.

İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan gerçekleştirdiği söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Valilik açıklaması

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin 22 araç ve 80 personel ile yangına müdahale ettiği bildirildi. Açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğü, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı ve yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin itfaiye ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca yangın olayı ile ilgili olarak Akçaabat Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na bildirimde bulunulduğu ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

