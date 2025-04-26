Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 142 engelliye tekerlekli sandalye ulaştırma amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Yapılan açıklamaya göre, 91 engelliye akülü, 51 engelliye ise manuel tekerlekli sandalye desteği sağlanacak.

Bu proje çerçevesinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yurt dışındaki dernek ve hayırseverlerin katkılarıyla tekerlekli sandalyeler ve çeşitli tıbbi destek ekipmanları temin edildi.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek törenle bu malzemeler, özel gereksinimli bireylere teslim edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Engelli ve özel bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onların toplum içindeki yerini güçlendirmek, öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda önemli projeler yürütüyoruz. Yurt dışından şehrimize ulaştırdığımız bu çok kıymetli malzemeler sadece fiziksel destek değil, aynı zamanda bir dayanışma ve gönül bağı örneğidir. Bu bağın kurulmasında emeği geçen tüm hayırsever gurbetçilerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 91 engelliye akülü, 51 engelliye de manuel tekerlekli sandalye desteği sağlanacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yurt dışındaki dernek ve hayırseverlerin desteğiyle tekerlekli sandalye ve çeşitli tıbbi destek ekipmanları temin edildi. Trabzon'da ulaştırılan 91 akülü ve 51 manuel tekerlekli sandalye ile diğer malzemeler, 10-16 Mayıs'ta Engelliler Haftası'nda düzenlenecek törenle özel gereksinimli bireylere teslim edilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 91 engelliye akülü, 51 engelliye de manuel tekerlekli sandalye desteği sağlanacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yurt dışındaki dernek ve hayırseverlerin desteğiyle tekerlekli sandalye ve çeşitli tıbbi destek ekipmanları temin edildi. Trabzon'da ulaştırılan 91 akülü ve 51 manuel tekerlekli sandalye ile diğer malzemeler, 10-16 Mayıs'ta Engelliler Haftası'nda düzenlenecek törenle özel gereksinimli bireylere teslim edilecek.