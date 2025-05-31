Trabzon'da 13. Misafir Öğrenci Buluşması Gerçekleşti

Trabzon'da, 13. Misafir Öğrenci Buluşması, 55 ülkeden öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde yapılan etkinlik, Atatürk Alanı'nda düzenlendi.

Etkinlikte bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, kurulan stantlarda kendi ülkelerine ait yiyecekleri ve kıyafetleri tanıttı. AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, öğrencileri Trabzon'da misafir etmenin dünyadaki dostluğu ve barışa verilen önemi vurguladığını belirtti. Mumcu, "Misafirlerimiz memleketlerine gittiklerinde bizim gönül elçilerimiz olacak," dedi.

KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Salimoğlu, etkinliğin, KTÜ'de okuyan yabancı öğrencilerin kaynaşmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti. Salimoğlu, 55 ülkeden öğrencinin stantlarda memleketlerini tanıtmasının önemine dikkat çekerek, "Birlik ve beraberlik sevgisini aşılamak için çalışıyoruz. Amacımız, ülkemize gelen öğrencilerimizin akademik eğitimin yanı sıra daha donanımlı hale gelmeleri ve ülkelerine döndüklerinde kalplerinde Türkiye sevdasını taşımalarıdır," şeklinde konuştu.

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nurettin Kurt ise etkinliğin, sadece bir buluşma değil, kültürler arası kaynaşma olduğunu vurguladı. Çeşitli ikramların sunulduğu etkinlik, yarın sona erecek.

Trabzon'da, "13. Misafir Öğrenci Buluşması" 55 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, kurulan stantlarda ülkelerine ait yemekleri ve kıyafetleri tanıttı.

Trabzon'da, "13. Misafir Öğrenci Buluşması" 55 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, kurulan stantlarda ülkelerine ait yemekleri ve kıyafetleri tanıttı.