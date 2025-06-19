Trabzon'da 40 Emniyet Mensubuna Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

Trabzon'da Emniyet Mensuplarına Rütbe Terfi Töreni

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, görevlerinde üstün başarı gösteren 40 emniyet mensubu için özel bir rütbe terfi töreni düzenledi. Rütbe terfi eden polis memurlarının rütbeleri, Vali Aziz Yıldırım tarafından takdim edildi.

Başarılar ve Sorumluluk Mesajı

Törende konuşan Vali Yıldırım, terfi alan polis memurlarını kutlayarak onlara başarılar diledi. Her rütbenin, beraberinde daha fazla sorumluluk getirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Öncekinden daha fazla mesuliyeti beraberinde getirdiğini biliyor olmak demektir. Bir üst rütbe daha rahat edilecek bir rütbe anlamına gelmiyor, yükseldikçe sorumluluk artar" ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü'nden Vatan Sevgisi Vurgusu

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de konuşmasında, her rütbenin, vatana, millete ve devlete hizmet etmeyi amaçlayan, canını feda etmekten çekinmeyen polislerin kazandıkları semboller olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından bir üst rütbeye terfi eden 40 polise rütbelerini takarak, bu önemli anı taçlandırdı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi. Törene, Vali Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de katıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi. Törene, Vali Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de katıldı.