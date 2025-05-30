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Trabzon'da 5 Gün Süren Arama Çalışmaları: Dereye Düşen Çocuk için Umutlar Tazelendi

Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 17:59
Trabzon'da 5 Gün Süren Arama Çalışmaları: Dereye Düşen Çocuk için Umutlar Tazelendi

Trabzon'da Çocuk Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 5 gün önce Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor. Ailesiyle birlikte Uzungöl'de gezintiye çıktığı sırada dereye düşmesi sonucu kaybolan çocuğun bulunması için jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sıklıkla bölgedeki dere yatağında ve gölde yoğun çaba sarf ediyor.

İncelemeler ve Açıklamalar

Valilikten yapılan son açıklamaya göre, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu al-Nasr olay yerinde incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldılar. Vali Yıldırım, ilk üç gün 288 kişinin katıldığı arama çalışmalarında bugün 90 kişilik ekibin görev aldığını ifade etti. "Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz," diyen Yıldırım, "Kendi evladımızı arar gibi arıyoruz. Her santimetrekare titizlikle taranıyor. Ekiplerimiz su altı ve karadan çalışmalarını sürdürüyor," sözleriyle durumu değerlendirdi.

Çalışmaların Zorluğu

Yıldırım, ayrıca çalışmaların zorluğuna da dikkat çekerek, DSİ araçlarının kullanıldığını, SAT komandoları, polis ve jandarma dalgıçlarının su altı aramalarına da katıldığını kaydetti. Artan debili su sebebiyle arama çalışmalarının güçlük çektiğini belirtti.

Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs tarihinde Suudi Arabistan'dan ailesiyle Türkiye'ye tatile gelmişti. O günden itibaren kaybolan küçük çocuğun bulunması için yapılan çalışmalar, yaşam umudunun devam ettiği her dakikada sürdürülüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor....

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Vali Aziz Yıldırım (sol 3) ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr (sağ 3), olay yerinde incelemelerde bulundu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor....

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Vali Aziz Yıldırım (sol 3) ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr (sağ 3), olay yerinde incelemelerde bulundu.

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