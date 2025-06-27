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Trabzon'da 56 Bin Samuray Arısı Doğaya Salındı

Trabzon'da kahverengi kokarca zararlısına karşı 56 bin samuray arısı doğal yaşam alanlarına salındı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:18
Trabzon'da 56 Bin Samuray Arısı Doğaya Salındı

Trabzon'da Biyolojik Mücadele ile 56 Bin Samuray Arısı Doğaya Bırakıldı

Trabzon'da, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele amacıyla son bir haftada toplam 56 bin samuray arısı doğaya bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba, Beştaş ve Çilekli mahallelerindeki fındık bahçelerine bugün 5 bin 600 samuray arısı saldı.

Çalışmaların Detayları

İşlemi gerçekleştiren ekipte yer alan ziraat yüksek mühendisi Engin Pehlivan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta başlayan bu biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında toplamda 515 mevkide 56 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını belirtti.

Biyolojik Mücadelenin Önemi

Pehlivan, bugünkü salımla birlikte çalışmaların tamamlandığını vurgulayarak, “Biyolojik mücadelede güçlü bir adım attık” ifadesini kullandı. Ayrıca, biyolojik mücadelenin zirai ilaçlamaya göre çok daha faydalı olduğunu belirten Pehlivan, “Bu, zirai ilacın kalıntı riskini tamamen ortadan kaldıran, doğaya dost ve sürdürülebilir bir mücadele yöntemidir” dedi.

Geçtiğimiz yıl il genelinde yalnızca 10 bin samuray arısı doğaya salındığına da dikkat çeken Pehlivan, bu sene gerçekleştirilen salımların daha büyük bir ölçekle yapılmasının önemine değindi. “İnşallah kahverengi kokarca popülasyonunu baskı altına alacağız” diye ekledi.

Trabzon'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla son bir haftada 56 bin...

Trabzon'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla son bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

Trabzon'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla son bir haftada 56 bin...

Trabzon'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla son bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

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