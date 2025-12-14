Trabzon'da 6 Bin Kişilik Mezar Yerinde Talep Patlaması: Doluluk Oranı %95

Boztepe'deki Ahi Evren Dede yakınında yeni mezarlığa yoğun ilgi

Trabzonlular hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezar sahibi olmak için sıraya giriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Boztepe Mahallesi, Ahi Evren Dede Camii yanında açtığı yeni mezarlıkta talep oranı şimdiden %95'e ulaştı.

Belediye yaklaşık üç yıl önce sit alanı olan bölgeye toplam 6 bin kişilik mezar yeri açtı. Mevcut doluluk nedeniyle alanda şu anda yaklaşık 300 mezar yeri kaldı.

Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, alanda altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Trabzon Büyükşehir Belediyemize ait toplam 137 dönümlük bir alanımız vardı. Bu alanın kompleksi sit alanı, 40 dönümü mezarlık alanı olarak tahsis edildi. Bu 40 dönümün 30 dönümünde mezar alanı oluşturduk, kalan 10 dönümlük kısmı ise otopark olarak düzenleyeceğiz. Burada toplam 6 bin kişilik bir mezarlık alanı oluştu. Yaklaşık 3 yıldır burada hizmet veriyoruz. Altı bin kişilik kapasiteden şu anda yaklaşık 300 kişilik yerimiz kaldığını söyleyebiliriz. Anayolun betonlamasını tamamladık, şimdi iç yolların betonlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Ardından peyzaj düzenlemesine geçeceğiz. Belirli alanlarda çeşmelerimiz mevcut. Peyzajda her ağacı kullanmayacağız; belirlediğimiz türleri tercih edeceğiz. Dışarıdan bakıldığında burasının çiçeklik gibi görünmesini hedefliyoruz."

Deniz manzarası da tercih sebepleri arasında. Saral, "Konum olarak da şehrimizin örnek alanlarından biri olacağı için örnek bir proje olacak. Buranın yoğun talep görmesinin birçok nedeni var. Bunların başında Ahi Evren Dede geliyor. Kendisi Fatih Sultan Mehmet Han’dan önce Trabzon’a yerleşmiş, burada İslamlaşmanın ve Müslüman yaşamının örneğini insanlara göstermiş bir şahsiyettir. Trabzon’un bilinen en eski defin alanlarından biridir. Ayrıca ulaşımın kolay olması, şehir merkezinde yer alması ve alanın seyirlik bir noktada bulunması da tercih sebeplerindendir. Deniz manzarası da tercih edilme sebepleri arasında olsa da bu etkisinin yaklaşık %30 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yüz kişiden 70’i ulaşım kolaylığı ve Ahi Evren Dede nedeniyle burayı tercih ederken, manzaradan kaynaklanan tercih oranı yaklaşık 30 kişi civarındadır. Bu kadar hızlı dolan başka bir mezarlık alanı yok. Açıkçası burayı ilk etapta mezarlık olarak planlamamıştık. Belediyemiz olarak burayı bir seyir ve sosyal alan olarak vatandaşın kullanımına açmayı düşünüyorduk. Ancak sit alanı olduğundan mezarlık dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi nedeniyle süreç bu şekilde gelişti. Şu anda mezar yeri fiyatı 34 bin lira" dedi.

BOZTEPE'DEKİ MEZARLIK YERİNE YOĞUN TALEP OLURKEN, 6 BİN KİŞİLİK MEZAR YERİNDEN 300 KİŞİLİK MEZAR YERİ KALDIĞI BELİRTİLDİ.