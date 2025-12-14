Trabzon'da Ahi Evren Yanı Deniz Manzaralı Mezarlıkta Talep %95’e Ulaştı

Trabzonlular, Ahi Evren Dede'ye komşu olma ve deniz manzaralı mezarlık sahibi olma isteğiyle sıraya giriyor. Yeni mezar yerindeki talep, doluluk oranını şimdiden %95 seviyelerine taşıdı.

Boztepe Mahallesi'nde, Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan alana yönelik yoğun ilgi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 yıl önce, SİT alanı statüsündeki bölgeye 6 bin kişilik mezar yeri açmıştı.

Mezarlık projesinin hemen altında kalan ve denize bakan bölümde yapılan çalışmalarda yoğun talep nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandı. Şu ana kadar 6 bin kişilik kapasiteden yaklaşık 300 kişilik yer kaldı.

Belediyeden yapılan açıklama ve çalışmalar

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Saral, alanda altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Saral, belediyeye ait toplam 137 dönümlük alandan 40 dönümün mezarlık alanı olarak tahsis edildiğini, bunun 30 dönümünde mezar alanı oluşturduklarını ve kalan 10 dönümlük kısmı otopark olarak düzenleyeceklerini söyledi.

Saral, «Burada toplam 6 bin kişilik bir mezarlık alanı oluştu. Yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyoruz. Altı bin kişilik kapasiteden şu anda yaklaşık 300 kişilik yerimiz kaldığını söyleyebiliriz. Anayolun betonlamasını tamamladık, şimdi iç yolların betonlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Ardından peyzaj düzenlemesine geçeceğiz. Belirli alanlarda çeşmelerimiz mevcut. Peyzajda her ağacı kullanmayacağız; belirlediğimiz türleri tercih edeceğiz. Dışarıdan bakıldığında burasının çiçeklik gibi görünmesini hedefliyoruz» ifadelerini kullandı.

Tercih sebepleri: Ahi Evren, ulaşım ve manzara

Saral, bölgenin tercih edilme nedenleri arasında Ahi Evren Dede'nin tarihi ve manevi öneminin bulunduğunu; bununla birlikte alanın şehir merkezine yakınlığı ve ulaşım kolaylığının da ön plana çıktığını belirtti. Deniz manzarasının tercih sebepleri arasında yer aldığını ancak etkisinin yaklaşık %30 civarında olduğunu aktardı.

Yaptığı değerlendirmede Saral, «Yüz kişiden 70'i ulaşım kolaylığı ve Ahi Evren Dede nedeniyle burayı tercih ederken, manzaradan kaynaklanan tercih oranı yaklaşık 30 kişi civarındadır. Bu kadar hızlı dolan başka bir mezarlık alanı yok. Açıkçası burayı ilk etapta mezarlık olarak planlamamıştık. Belediyemiz olarak burayı bir seyir ve sosyal alan olarak vatandaşın kullanımına açmayı düşünüyorduk. Ancak SİT alanı olduğundan mezarlık dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi nedeniyle süreç bu şekilde gelişti» dedi.

Mezar yeri fiyatı ise şu anda 34 bin lira olarak uygulanıyor.

6 bin kişilik mezar yeri için talep oranı yüzde 95'e ulaştı