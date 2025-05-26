Trabzon'da Dereye Düşen 9 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Trabzon'un Çaykara İlçesinde Kayıp Çocuk İçin Acil Arama Operasyonu

Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'e ailesiyle giden 9 yaşındaki yabancı uyruklu F.R.A, Haldizen Deresi'nde suya düştü. Olay, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki derede meydana geldi.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Olayın hemen ardından, suya düşen çocuk için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, çocuk için yapılan arama çalışmalarının devam ettiğini ve her türlü ihtimale karşı bölgenin detaylı şekilde tarandığını bildirdi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.