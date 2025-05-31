Trabzon'da Dereye Düşen Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Çaykara'da Dereye Düşen Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 6 gün önce Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgenin ünlü turizm destinasyonu olan Uzungöl'de ailesiyle birlikte gezdiği sırada meydana gelen olayda, arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumların yanı sıra gönüllü ekiplerin de katılımıyla yürütülen çalışmalarda, çocuğun cenazesi dereye düştüğü noktadan yaklaşık 2,2 kilometre aşağıda bulundu. Su altı ve suüstü arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına otopsi işlemleri için gönderildi.

Valilik Açıklamaları

Valilikten yapılan açıklamada, Faisal Ramzi Alshaikh'in cenazesinin yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu belirtildi. Vali Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile irtibat kurarak, başsağlığı dileklerini iletmiş ve olay hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirmiştir. Açıklamada, "Evladını kaybeden aileye sabır ve başsağlığı, görev alan tüm ekiplerimize ise özverili çalışmaları için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Kaymakamın Mesajı

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, cenazenin bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak, “Evladımız, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre sonra bir taşın altında bulundu. İlk etapta savcılığımızın süreci olacak. Ailemin talepleri doğrultusunda cenaze işlemlerine başlanacak. Evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.” dedi.

Ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye tatil amaçlı gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs’ta dereye düşerek akıntıya kapılmıştı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.