Trabzon'da Düşler Köyü Yaşam Merkezi Açıldı

Trabzon'da Düşler Köyü Yaşam Merkezi hizmete girdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Ortahisar ilçesi Çilekli Mahallesi'nde Düşler Köyü Yaşam Merkezi hayata geçirildi. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç ile birlikte Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış ve konuşmalar

Ahmet Metin Genç, merkezin şehrin geleceğine sağlayacağı katkıya vurgu yaparak, "Burada yetişen çocuklarımız yarın bu şehrin, bu ülkenin yöneticileri olacak. Belki de insanlık adına yeni bir buluşa imza atacak. Aile yapısını güçlendiren, değerleriyle donanmış, özgüvenli nesiller yetiştirmek zorundayız. Bilim merkezleri, zeka oyunları projeleri ve bu tür yaşam merkezleriyle Trabzon’u iddialı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bu güzel merkezin ortaya çıkmasında emeği olan valiliğimize, il milli eğitim müdürlüğümüze ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak ise kurumlar arası iş birliğinin önemini belirterek, "Günlük ihtiyaçları karşılamak görevimizdir ancak asıl önemli olan geleceği şekillendirmektir. Milli eğitim yatırımları geleceğe yapılan en kıymetli yatırımlardır. Bu merkezle çocuklarımızın hem bilgiyle hem de toprakla, üretimle buluşacak olması son derece kıymetlidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da, "Çilekli mahallemizde atıl durumdaki bu binayı baştan sona yenileyerek çocuklarımızın hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Merkezin amacı, hedef kitlesi ve olanakları

Projeye dahil olan atıl durumdaki okul binası, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere hizmet verecek şekilde Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkez; çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek, yaşadıkları kültürü tanımalarını sağlamak ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Hedef, çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve öz bakım becerilerini geliştirmek.

İç mekan atölyeleri arasında mutfak-aşçılık, ahşap atölyesi, el sanatları-zanaat atölyesi, takı tasarımı ve çömlek yapımı yer alıyor. Dış mekanda ise parkur, itfaiye eğitici oyun alanı, hobi bahçeleri, canlı bakımı, kamp alanı, kum havuzu, bilim etkinlikleri, çamaşır yıkama köşesi, yayık ve değirmen uygulamaları, sek sek, fındık ayıklama ve kavurma gibi etkinlik alanları oluşturuldu.

Yetkililer, merkezin çocuklara hem bilgi hem de üretimle buluşma fırsatı sunacağını belirterek, benzer projelerin artarak sürdürülmesini hedeflediklerini ifade etti.

