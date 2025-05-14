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Trabzon'da Engelliler Haftası İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü ve etkinlik gerçekleştirildi. Engellilerin haklarına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 14:27
Trabzon'da Engelliler Haftası İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da Engellilere Farkındalık Yürüyüşü

Trabzon'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş Caddesi'nde buluşan öğrenci, öğretmen ve engelli yakınları, "Aile Geleceğimiz" ve "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" yazılı pankartlarla Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.

Vali Yardımcısı Ercan Öter'den Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter, ailelerin güçlendirilmesi adına verilen desteklerin önemine vurgu yaptı. Öter, Türkiye'nin büyük bir genç nüfusa sahip olduğunun altını çizerek, "Avrupa ülkelerine baktığımızda nüfusun azalması ve dışarıdan göç desteği ile ilgili durumu hepimiz görüyoruz. Bu yüzden aile kurumunun korunması, toplumun geleceği açısından hayati önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Öter, toplumun her yerinin engellilere göre dizayn edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Onlara yaptıklarımız bir lütuf değil, temel insan haklarıdır. Ancak hala çok eksiğimiz var. Son 20 yıl içinde engelli kardeşlerimize yönelik devletten birçok imkan sağlandı ve bu imkanlar devam edecektir," dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de Görüş Belirtti

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu da sağlam ve güçlü ailelerin toplumların teminatı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, özel eğitim uygulama okullarından gelen öğrencilerin şiirler okuması ve şarkılar söylemesiyle devam etti. Renkli görüntülere sahne olan programda, ayrıca jimnastik, halk oyunları ve kolbastı ekipleri de performans sergiledi. Öğrencilerin oluşturduğu mehteran ekibinin konseri ise alandaki vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Trabzon'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve etkinlik...

Trabzon'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan özel eğitim uygulama okullarındaki öğrencilerin oluşturduğu mehteran ekibi, konser verdi.

Trabzon'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve etkinlik...

Trabzon'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan özel eğitim uygulama okullarındaki öğrencilerin oluşturduğu mehteran ekibi, konser verdi.

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