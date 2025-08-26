DOLAR
Trabzon'da 'Engelsiz Annelerimiz İstihdamla Buluşuyor' Projesi Tanıtıldı

Trabzon'da tanıtılan proje ile özel bireylerin anneleri Ayasofya El Sanatları Merkezi'nde meslek eğitimi alacak, üretime katılmaları hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:26
Trabzon'da 'Engelsiz Annelerimiz İstihdamla Buluşuyor' Projesi Tanıtıldı

Trabzon'da "Engelsiz Annelerimiz İstihdamla Buluşuyor" projesi tanıtıldı

Trabzon'da, Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan "Engelsiz Annelerimiz İstihdamla Buluşuyor Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, bir restoranda düzenlenen programla kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Yetkililerden destek mesajları

Vali Yardımcısı Ercan Öter programda engelli olan ve olmayan bireylere eşit şartlar oluşturma hedeflerini vurguladı. Öter, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bu meşakkatli çabanızı bir nebze olsun hafifletmeye vesile olmak istiyoruz. Dernek Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum, Valilik olarak her zaman desteğimizi vereceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehirde yaşayan tüm kesimlerin mutluluğu için çalıştıklarını belirtti. Genç, özel bireylere ve ailelerine yönelik çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ve Otizm Yaşam Merkezini hizmete almak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, bu yıl İçişleri Bakanlığınca kabul gören 12 projenin Trabzon'da hayata geçirildiğini aktardı.

Projenin uygulama alanı ve amaçları

Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Çakır, özel bireylerin annelerinin Ayasofya El Sanatları Merkezindeki kurslarda öğrenecekleri beceriler sayesinde üretime katılacaklarını belirtti. Toplantıda eski AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da konuştu; Dernek Başkanı Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e tablo hediye etti.

Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği işbirliğinde yürütülecek. Buna göre özel bireylerin annelerine, Ayasofya El Sanatları Merkezinde düzenlenen meslek eğitim kurslarında eğitim verilecek ve katılımları teşvik edilecek.

