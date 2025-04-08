Trabzon'da Filistin'e Destek: İsrail Saldırılarına Protesto

Trabzon'da Protesto Gösterisi

Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı sesini yükseltti. Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen protestocular, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Muharrem Salih Topal'dan Sert Mesaj

AGD Trabzon Şubesi Başkan Vekili Muharrem Salih Topal, yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin meydanlara inilmesi çağrısı üzerine toplandıklarını belirtti. Topal, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçtiğini ifade etti. Konuşmasında, "Gözü dönmüş katil sürüsü olan siyonist İsrail, Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün artırmaktadır. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir." dedi.

Topal, bu gibi olaylara karşı harekete geçilmeyen her saniyenin ahirette cehennem azabı olarak karşılarına çıkacağını vurguladı. Protestoda dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında taşıdığı sorumluluktu. Topal, "Atmadığınız adımlar yüzünden siyonist İsrail'in en büyük destekçisi konumuna düşüyorsunuz" diyerek İslam ülkelerinin liderlerine seslendi ve onları harekete geçmeye çağırdı.

Dua ve Destek Mesajı

Protestonun ardından, katılımcılar Filistinliler için dua ettiler. Topal, İslam ülkeleri arasında en büyük sorumluluğun Türkiye'ye düştüğünü de sözlerine ekledi. Protesto, katılımcıların güçlü destek mesajlarıyla sona erdi.

Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.