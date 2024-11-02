Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformu tarafından bir destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, Ortahisar ilçesi sınırları içindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan katılımcılarla başladı. Grubun üyeleri, Kahramanmaraş Caddesi’ndeki Ziraat Bankası önüne kadar slogan atarak ilerledi.

Grupla İlgili Açıklama

Yürüyüş sırasında yapılan açıklamada, Miraç Arslantürk isimli bir temsilci, Gazze'nin tarih boyunca mazlumların vatanı ve direnişin sembolü olduğunu dile getirdi. Arslantürk, "Gazze, kalplerimizin en değerli köşesinde yer alıyor. İsrail'in sürdürdüğü soykırım niteliğindeki saldırıları kınıyoruz" diyerek, bu durumu eleştirdi.

Gazze'deki Durum

Arslantürk, 1948 yılından bu yana Filistin halkının sistematik olarak yok edilmek istendiğini ve Gazze'de kaybedilen her hayatın insanlık onuru açısından önemli olduğunu vurguladı. "Bu mücadele yalnızca onların değil, hepimizin mücadelesidir. Gazze’de savaşa giren kardeşlerimiz yalnız değildir; biz de onlarla birlikteyiz" dedi.

Boykot Çağrısı

Konuşmasında Arslantürk, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaparak, "Zulme sessiz kalan herkes, bu zulmün ortaklaşan bir parçasıdır" ifadesini kullandı. Katılımcılar, konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okudu ve dua ederek dağıldı.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen grup, slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen grup, slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.