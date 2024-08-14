Trabzon'da Filistin İçin Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da, Filistin'e destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüş, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından organize edilen eylem, her çarşamba ikindi namazı sonrası toplanan kalabalıkla hayata geçti.

Yürüyüş Detayları

Yürüyüş, Ortahisar ilçesinde bulunan İskenderpaşa Camisi'nin önünde toplandı ve Kahramanmaraş Caddesi üzerinde, Ziraat Bankası önüne kadar devam etti. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte kardeşlik mesajları veren sloganlar attılar.

Şener Yiğit'in Mesajı

Grup adına konuşan Şener Yiğit, Gazze’de süregelen insanlık dramının kendilerini derinden etkilediğini belirtti. Yiğit, "Yapabileceğimizin en iyisini yaparak, kardeşlerimizin mücadelesine destek olmalıyız. Farklı görüş ayrılıklarını bir kenara bırakalım ve kalplerimizdeki bağları güçlendirelim." dedi.

Etkinlik Sonrası

Yürüyüş, topluca yapılan dua ile sonlandırılarak, katılımcılar dağıldı.

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü. Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazı sonrası için organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Grup ,ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdür.

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü. Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazı sonrası için organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Grup ,ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdür.

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü. Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazı sonrası için organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Grup ,ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdür.

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü. Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazı sonrası için organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Grup ,ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdür.

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü. Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazı sonrası için organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Grup ,ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdür.

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü. Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazı sonrası için organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Grup ,ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdür.