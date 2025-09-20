Trabzon'da Filistin İçin Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Özgür Aksa Platformu'nun çağrısıyla Zağnos Köprüsü'nden yürüyüş

Özgür Aksa Platformu tarafından düzenlenen Gazze yanarken Sumud'umuz Gazze'ye programı kapsamında, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar Zağnos Köprüsü'nde bir araya gelerek 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Platform Sözcüsü Miraç Arslantürk, yaptığı konuşmada Kudüs'ün hukuki ve ahlaki bakımdan uluslararası toplumun ortak sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

İsrail'in inşa ettiği utanç duvarıyla açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'nin yüzde 90'ı artık harabedir. Hastaneler, okullar ve ibadethaneler bilinçli olarak yıkılmış, su ve enerji hatları kesilerek açlık silaha dönüştürülmüştür. Çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sağlık çalışanları özellikle hedef alınmakta. Failler bunu alaycı bir dille acı çekmesinler gerekçesiyle anlatacak kadar insanlıktan çıkmaktadır.

Arslantürk, uluslararası ceza hukukunun İsrail'in yaptıklarını açıkça soykırım olarak tarif ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler ve diğer kurumların ağır suskunluklarıyla artık sadece suç ortağı değil, bizzat suçun faili konumunda olduğunu söyledi. "Zira zulme şahit olup harekete geçmeyen her devlet, her kurum ve her birey, mazlumun kanını akıtan kurşuna ortaklık eder. Bugün Gazze'de akan kan, yarın sessiz kalanların kapısına dayandığında iş işten geçmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar Gazze için dualar etti ve Filistin'le dayanışma mesajları verdi.

