Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Ölen Fuat Han Erzurum'da Defnedildi

Trabzon'da gelin alma töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Fuat Han (43), Erzurum Tepeköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:20
Trabzon'da Gelin Alma Töreninde Ölen Fuat Han Erzurum'da Defnedildi

Trabzon'da gelin alma töreninde yaşamını yitiren Fuat Han Erzurum'da defnedildi

Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşkıran Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen gelin alma töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fuat Han (43), cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Erzurum'a götürüldü.

Cenaze töreni ve defin

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Han, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Han'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda arkadaşının katıldığı bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Olayda, Fuat Han ile birlikte R.S. ve B.S.T. de yaralanmış; Han, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan polis memurları Y.E.B. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

