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Trabzon'da Harmantepe Şehitleri İçin Duygusal Anma Töreni

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, 109 yıl önceki işgalde şehit olan 157 asker için anma töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 16:01
Trabzon'da Harmantepe Şehitleri İçin Duygusal Anma Töreni

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, 109 yıl önce kentin işgali sırasında Harmantepe mevkisinde Rus kuvvetlerinin Karadeniz'e ilerleyişini durdurmak için şehit olan 157 asker için anlam dolu bir anma töreni gerçekleştirildi.

Harmantepe Şehitliği'ndeki törene katılanlar, Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Törende bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ülke topraklarının şehitlerin kanıyla çizildiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "O nedenle bu topraklara ilelebet sahip çıkacağız. Şehitlerimizi anlayacağız, anmak yetmez." Genç, bugünkü imkanlarla kıyaslandığında yaşanan zorluklara dikkat çekerek, "Düşünün ki yol yok, ayakkabı yok, elbise yok. Çarıklar var, çaputlar var. Böyle bir mücadele ruhuna sahip olan dedelerimiz bu toprakları bize emanet etti." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Genç, Harmantepe şehitliğine ulaşım noktasında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Harmantepe şehitleri 109'uncu ölüm yıldönümlerinde törenle...

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Harmantepe şehitleri 109'uncu ölüm yıldönümlerinde törenle anıldı.

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