Trabzon'da Heyelan Anı Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonuyla görüntülendi. Çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:41
Trabzon'da Heyelan Anı Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi

Trabzon'da Heyelan Olayı Gündemde

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Çardaklı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Heyelan anında yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, mahalle yoluna sürüklendi.

Yol Kapandı, Çalışmalar Başladı

Heyelan nedeniyle kapalı kalan yolun yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Olayın, durumu fark eden bir aracın sürücüsü tarafından kaydedilmesi olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Muhtar Açıklama Yaptı

Çardaklı Mahalle Muhtarı Kadir Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelan sırasında kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Son günlerde bölgede etkili olan yağışlar, bu tür olayların meydana gelmesinde büyük rol oynadı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yamaçtan...

Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yamaçtan...

Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

İLGİLİ HABERLER

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas: İsrail'in Başarısı Savaş Suçları İşlemek
2
Han Yunus'tan Acil Uyarı: Gazze'de Çevre ve Sağlık Felaketi Kapıda
3
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de Sivil Halk Büyük Acılar Çekti
4
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
5
Çanakkale'de Kocabaş Çayı'na Düşen Otomobilde Yaralı ve Kaybolan Var
6
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti
7
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı