Trabzon'da Heyelan Anı Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi

Trabzon'da Heyelan Olayı Gündemde

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Çardaklı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Heyelan anında yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, mahalle yoluna sürüklendi.

Yol Kapandı, Çalışmalar Başladı

Heyelan nedeniyle kapalı kalan yolun yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Olayın, durumu fark eden bir aracın sürücüsü tarafından kaydedilmesi olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Muhtar Açıklama Yaptı

Çardaklı Mahalle Muhtarı Kadir Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelan sırasında kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Son günlerde bölgede etkili olan yağışlar, bu tür olayların meydana gelmesinde büyük rol oynadı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.