DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,72 -0,25%
ALTIN
3.034,86 0,38%
BITCOIN
3.520.965,84 0,34%

Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 3 İşçi Yaralı, 1 İşçi İçin Arama Kurtarma Devam Ediyor

Trabzon'da inşaat çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, 1 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:39
Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 3 İşçi Yaralı, 1 İşçi İçin Arama Kurtarma Devam Ediyor

Trabzon'da İnşaat Çökmesi: Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde inşaatta meydana gelen çökme, bölgede panik yarattı. İnşaatta tabla çökmesi sonucu 3 işçi yaralanırken, 1 işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir.

Olay Yerindeki Kurtarma Faaliyetleri

Olay sonrası hızla bölgeye sevk edilen polisi, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçileri demir ve kalasların altından çıkarmak için seferber oldu. Yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Diğer yandan, hala kayıp olan bir işçinin bulunması amacıyla ekipler yoğun bir çaba içindedir. Olayın gelişmeleri yakından takip edilirken, inşaat alanında güvenlik önlemleri arttırılmıştır.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta...

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir işçiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta...

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir işçiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 3 İşçi Yaralı, 1 İşçi İçin Arama Kurtarma Devam Ediyor
2
Karabük ve Kartepe'ye Kar Yağdı: Kış Turizmi Yeniden Canlanıyor
3
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
4
Türkiye Aracılığıyla Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Anlaşma İmzalandı
5
Güney Kore'de Muhalefet Yoon'un Azli için Yeni Önerge Sundurdu
6
Türkiye'nin Barış Diplomasisi: Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Mutabakat
7
Batı Trakyalı Türklerden Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor