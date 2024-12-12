Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 3 İşçi Yaralı, 1 İşçi İçin Arama Kurtarma Devam Ediyor

Trabzon'da İnşaat Çökmesi: Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde inşaatta meydana gelen çökme, bölgede panik yarattı. İnşaatta tabla çökmesi sonucu 3 işçi yaralanırken, 1 işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir.

Olay Yerindeki Kurtarma Faaliyetleri

Olay sonrası hızla bölgeye sevk edilen polisi, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçileri demir ve kalasların altından çıkarmak için seferber oldu. Yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Diğer yandan, hala kayıp olan bir işçinin bulunması amacıyla ekipler yoğun bir çaba içindedir. Olayın gelişmeleri yakından takip edilirken, inşaat alanında güvenlik önlemleri arttırılmıştır.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir işçiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir işçiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.