Trabzon'da İran İslam Devrimi 46. Yıldönümü Kutlandı

İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunca gerçekleştirilen "İran İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü" resepsiyonu, Ortahisar ilçesindeki bir otelde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım: "İran Vazgeçilmez Komşumuzdur"

Programa katılan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemini vurgulayarak, "İran bizim vazgeçilmez komşumuzdur. Turizm, ticaret ve kültürel anlamda bizler için çok önemli bir ülkedir. 46'ncı kuruluş yıl dönümünüz kutlu olsun." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili'nden Birlik Vurgusu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da devrimin 46. yıl dönümünü kutlayarak, "Güçlü inanç bağlarımız ve sağlam ekonomik ilişkilerimizle birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bizler sadece iki komşu ülke değil, aynı zamanda bölgesel barışın teminatı olan iki güçlü devletiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Türkiye ile Dayanışması

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati ise, İran'ın Türkiye'ye her zaman iyi bir kardeş olarak baktığını belirterek, "İran ve Türkiye'nin birçok alanda ortak noktaları var. Filistin meselesinde iki ülkenin dayanışması değerlidir." şeklinde konuştu.

İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunca "İran İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü" resepsiyonu organize edildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay (sol2) katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunca "İran İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü" resepsiyonu organize edildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay (sol2) katılımcılarla fotoğraf çektirdi.