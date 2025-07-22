Trabzon'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'da Anlamlı Bir Program Gerçekleştirildi

Trabzon'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle "Kıbrıs Barış Harekatı: Mücadeleyi Zaferle Taçlandıranlar" başlıklı bir program düzenlendi. Etkinlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın katılımıyla Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Barışı ve Adaleti Vurguladı

Programda konuşan Çuvalcı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda insan hakları, adalet ve özgürlük mücadelesi olduğunu vurguladı. Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin her zaman barıştan yana olduğunu söyleyen Çuvalcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi çağrıyı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 'Gelin, adadaki gerçeklere sırtınızı dönmeyin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an önce tanıyın.' Bu çağrı, kalıcı barış için bir yol haritasıdır.” dedi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Çuvalcı, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının eşit statüsünü ve egemenliğini kabul etmesi gerektiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kurulmasının önemine dikkat çekti. "Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlamını kavramak yalnızca bir tarih bilgisi değil, millet olarak hafızamızı, kimliğimizi ve geleceğimizi koruma meselesidir." diye ekledi.

KKTC Başkonsolosu'ndan Anlamlı Mesajlar

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, 1963 ile 1974 yılları arasındaki saldırılar nedeniyle Kıbrıslı Türkler için zor bir dönem yaşandığını hatırlatarak, Barış Harekatı'nın anavatan Türkiye'nin desteğiyle kazanıldığını dile getirdi. Ayrıca, Barış Harekatı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel gücünü artırdığını belirtti.

Etkinlik Sonrası Belgesel Gösterimi

Program, Trabzon Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu ile Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in konuşmalarının ardından, Kıbrıs Barış Harekatı üzerine bir belgesel gösterimi ile devam etti. Protokol üyeleri katılımcılara teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Programda, Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, kamu kurum müdürleri, gaziler, akademisyenler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Trabzon'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla "Kıbrıs Barış Harekatı: Mücadeleyi Zaferle Taçlandıranlar" adlı program gerçekleştirildi.

Trabzon'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla "Kıbrıs Barış Harekatı: Mücadeleyi Zaferle Taçlandıranlar" adlı program gerçekleştirildi.