Trabzon'da Maçı İzledikten Sonra Kaybolan Mehmet Anık Menfezde Ölü Bulundu

Trabzon'da Maçı İzledikten Sonra Kaybolan Kişi Menfezde Ölü Bulundu

Trabzon'da dün akşam oynanan ve 3-3 biten Trabzonspor-Beşiktaş maçını izledikten sonra ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan şahıs, bu sabah dere yatağındaki bir menfezde ölü bulundu.

Kimlik ve Bulunduğu Yer

Yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı kişinin Mehmet Anık (62) olduğu tespit edildi. Anık, Çarşıbaşı ilçesi Burunbaşı Yalı Sokak mevkiinde bulunan dere yatağındaki menfez içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Olay Yeri İncelemesi ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında sağlık ekipleri, AFAD, olay yeri inceleme ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri yer aldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Anık’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhtimaller ve Otopsi Bekleniyor

Görgü ve ilk tespitlere göre, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu şahsın kayarak menfeze düştüğü ve burada hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonuçları beklenecek.

