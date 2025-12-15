DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,25 -1,01%
BITCOIN
3.836.365,73 -1,34%

Trabzon'da Maçı İzledikten Sonra Kaybolan Mehmet Anık Menfezde Ölü Bulundu

Trabzon'da, 3-3 biten maç sonrası kaybolan Mehmet Anık (62), Çarşıbaşı'da dere yatağındaki menfezde ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:08
Trabzon'da Maçı İzledikten Sonra Kaybolan Mehmet Anık Menfezde Ölü Bulundu

Trabzon'da Maçı İzledikten Sonra Kaybolan Kişi Menfezde Ölü Bulundu

Trabzon'da dün akşam oynanan ve 3-3 biten Trabzonspor-Beşiktaş maçını izledikten sonra ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan şahıs, bu sabah dere yatağındaki bir menfezde ölü bulundu.

Kimlik ve Bulunduğu Yer

Yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı kişinin Mehmet Anık (62) olduğu tespit edildi. Anık, Çarşıbaşı ilçesi Burunbaşı Yalı Sokak mevkiinde bulunan dere yatağındaki menfez içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Olay Yeri İncelemesi ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında sağlık ekipleri, AFAD, olay yeri inceleme ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri yer aldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Anık’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhtimaller ve Otopsi Bekleniyor

Görgü ve ilk tespitlere göre, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu şahsın kayarak menfeze düştüğü ve burada hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonuçları beklenecek.

DÜN AKŞAM OYNANAN TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEDİKTEN SONRA YAKINLARININ ULAŞAMADIĞI MEHMET...

DÜN AKŞAM OYNANAN TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEDİKTEN SONRA YAKINLARININ ULAŞAMADIĞI MEHMET ANIK (62) İÇİN YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU.

ANIK, BU SABAH SAATLERİNDE ÇARŞIBAŞI İLÇESİ BURUNBAŞI YALI SOKAK MEVKİİNDE DERE YATAĞINDAKİ MENFEZ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Ereğli'de Kurt Ağıla Girip 2 Koyunu Telef Etti
2
Erzurum Müzesinde 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' Heykeli İlgi Odağı
3
Kayseri'de 'Yan Bakma' Cinayeti: Tutuklama Talebiyle Dava Sürüyor
4
LC Waikiki'den Kadife ve Kaşe Kabanlarla Sonbahar-Kış Trendleri
5
Çıraktan Patrone: 45 Yıllık Pideci Ustası Hamit Tosun
6
Bolu Göynük’te Odun Yüklü Tır Kaygan Yolda Devrildi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri