Trabzon'da MADO'da Gıda Zehirlenmesi İddiası: Son Tüketim Tarihi Geçmiş Ürün Bulundu

Yomra'daki MADO restoranında yedikleri tost sonrası rahatsızlanan çiftin şikayeti üzerine yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:46
Yomra'da yedikleri tost sonrası hastaneye kaldırılan çiftin şikayeti sonucu bakanlık inceleme başlattı

Trabzon’un Yomra ilçesinde faaliyet gösteren MADO isimli zincir restoranda yedikleri tost sonrası rahatsızlanan Fatih Çolak (43) ile eşi Leman Banu Çolak (44), mide bulantısı ve rahatsızlık şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde çiftin gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi. Tedavilerinin ardından ilk olarak taburcu edilen Çolak ailesinden Leman Banu Çolak, rahatsızlığının yeniden artması üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu; burada yapılan müdahalenin ardından yeniden taburcu edildi.

Olayın ardından Çolak ailesinin şikayeti üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince işletmede inceleme başlatıldı. Yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından Fatih Çolak'a yapılan yazılı geri dönüşte, gıda güvenliğine ilişkin denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlgili kayıtlı başvurunuza istinaden 28 Ocak 2026 tarihinde işletmede resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edilmiş olup, işletmeye gerekli yasal işlemler uygulanmıştır."

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

