TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Sahipleri Belirlendi

Bakan Kurum: 41 ilde yapılan TOKİ kuralarıyla 144.258 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi; 2-8 Şubat haftasında 36.458 konut için kura yapılacak.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:54
TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Sahipleri Belirlendi

TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamındaki kura çekimleri 5 haftayı geride bıraktı. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 31 Ocak itibarıyla 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.

41 ilde kuralar çekildi

29 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da kuralar yapıldı. Böylece 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaşan Bakan Kurum, "11 ilimizde 455 bin yuva tamam, şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor" açıklamalarında bulundu.

Depremin 3. yılında Osmaniye’de anma ve kura töreni

Osmaniye’nin kura çekimi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla ‘Türkiye’min Gücüne Bak’ temalı anma töreninde yapılacak. Törende deprem şehitleri Kur’an tilaveti ve dualarla anılacak.

2-8 Şubat haftası: 10 ilde 36 bin 458 konut için kura

2-8 Şubat haftası takvimine göre; 2 Şubat Pazartesi Elazığ’da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri’de 7 bin 562 ve Zonguldak’ta bin 872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir’de bin 633 ve Düzce’de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 ve Afyonkarahisar’da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye’de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova’da bin 805 ve Kırıkkale’de bin 736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "41 İLDE KURALARIMIZI ÇEKTİK, 144 BİN...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "41 İLDE KURALARIMIZI ÇEKTİK, 144 BİN 258 ANAHTARIN SAHİBİ VATANDAŞIMIZI BELİRLEDİK" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güzeldağ Kayak Merkezi'ne Sömestir Akını: Kar 1 Metreye Ulaştı
2
Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı
3
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026
4
Palancıoğlu'ndan Berat Kandili Mesajı: İyiliğe Ulaşmanın Müjdecisi
5
Büyükkılıç'tan Berat Kandili Mesajı: Af ve rahmet kapıları açılan bu mübarek günün kıymetini bilmemiz
6
Başkan Zencirci İstanbul’da: Ortaklar’a Doğalgaz İçin Kritik Görüşme
7
Büyükliman Göleti Şubat Ayında İhaleye Çıkıyor — Trabzon İçme Suyuna Çözüm

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları