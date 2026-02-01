TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Sahipleri Belirlendi

TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamındaki kura çekimleri 5 haftayı geride bıraktı. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 31 Ocak itibarıyla 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.

41 ilde kuralar çekildi

29 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da kuralar yapıldı. Böylece 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaşan Bakan Kurum, "11 ilimizde 455 bin yuva tamam, şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor" açıklamalarında bulundu.

Depremin 3. yılında Osmaniye’de anma ve kura töreni

Osmaniye’nin kura çekimi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla ‘Türkiye’min Gücüne Bak’ temalı anma töreninde yapılacak. Törende deprem şehitleri Kur’an tilaveti ve dualarla anılacak.

2-8 Şubat haftası: 10 ilde 36 bin 458 konut için kura

2-8 Şubat haftası takvimine göre; 2 Şubat Pazartesi Elazığ’da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri’de 7 bin 562 ve Zonguldak’ta bin 872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir’de bin 633 ve Düzce’de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 ve Afyonkarahisar’da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye’de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova’da bin 805 ve Kırıkkale’de bin 736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

