Domaniç’te Kocayayla Sucuk Festivali Coşkusu

Kütahya Domaniç’te ikincisi düzenlenen Kocayayla Sucuk Festivali binlerce ziyaretçiyle gerçekleşti; elde edilen gelir öğrencilere burs olarak aktarılacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:11
Domaniç’te Kocayayla Sucuk Festivali Coşkusu

Domaniç’te Kocayayla Sucuk Festivali Coşkusu

Binlerce ziyaretçi, burs için buluştu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde eğitim dernekleri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kocayayla Sucuk Festivali, binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Organizasyondan elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak aktarılacağı bildirildi.

Domaniç-İnegöl karayolu üzerinde 1500 rakımlı Kocayayla mevkiinde, belediyeye ait Topuk Yayla Sosyal Tesislerinde kar üzerinde düzenlenen festivale Kütahya başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç Belediyesinin destekleriyle; Domaniç Yükseköğrenim Hizmetleri Derneği, Domaniç 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği ile Domaniç Spor Kulübü iş birliğinde organize edilen festival, folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Yetkililerden mesajlar

Festivalde konuşan Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Domaniç’in sahip olduğu doğal güzelliklerin turizm açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, bu tür organizasyonların ilçede turizmin dört mevsim canlandırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Domaniç Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eczacı Oktay Kadıoğlu ise festivalin hem öğrencilere destek olmak hem de Domaniç’in tanıtımını yapmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Kadıoğlu, beklenenin üzerinde katılım sağlandığını belirterek, destek veren kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kürşat Öngel de festivalden elde edilecek gelirin öğrencilerin burs ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı.

Domaniç Spor Kulübü yöneticilerinden Nuri Uysal ise etkinliğin geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, sponsorlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Renkli görüntüler ve destek

Festival boyunca vatandaşlar sucuk ekmek alarak derneklere katkı sağlarken, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyon, hem yerel tanıtıma hem de öğrencilere sağlanacak burslarla eğitime destek verme hedefiyle dikkat çekti.

KÜTAHYA’NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE EĞİTİM DERNEKLERİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KOCAYAYLA...

KÜTAHYA’NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE EĞİTİM DERNEKLERİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KOCAYAYLA SUCUK FESTİVALİ, BİNLERCE ZİYARETÇİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ. FESTİVALDEN ELDE EDİLEN GELİRİN ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK AKTARILACAĞI BİLDİRİLDİ.

KÜTAHYA’NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE EĞİTİM DERNEKLERİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KOCAYAYLA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Domaniç’te Kocayayla Sucuk Festivali Coşkusu
2
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
3
Erzincan'da Dar Gelirlilere Doğalgaz Desteği
4
Germencik'te GESA ile Sürekli Sosyal Destek
5
Türk Sondaj Gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
6
Büyükkılıç Bayırbaş Şehitler Camii'nde Sabah Namazında Vatandaşlarla Buluştu
7
Aydın'da Kuvvetli Yağışta ASKİ ve Büyükşehir'den Anında Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları