Domaniç’te Kocayayla Sucuk Festivali Coşkusu

Binlerce ziyaretçi, burs için buluştu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde eğitim dernekleri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kocayayla Sucuk Festivali, binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Organizasyondan elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak aktarılacağı bildirildi.

Domaniç-İnegöl karayolu üzerinde 1500 rakımlı Kocayayla mevkiinde, belediyeye ait Topuk Yayla Sosyal Tesislerinde kar üzerinde düzenlenen festivale Kütahya başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç Belediyesinin destekleriyle; Domaniç Yükseköğrenim Hizmetleri Derneği, Domaniç 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği ile Domaniç Spor Kulübü iş birliğinde organize edilen festival, folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Yetkililerden mesajlar

Festivalde konuşan Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Domaniç’in sahip olduğu doğal güzelliklerin turizm açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, bu tür organizasyonların ilçede turizmin dört mevsim canlandırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Domaniç Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eczacı Oktay Kadıoğlu ise festivalin hem öğrencilere destek olmak hem de Domaniç’in tanıtımını yapmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Kadıoğlu, beklenenin üzerinde katılım sağlandığını belirterek, destek veren kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kürşat Öngel de festivalden elde edilecek gelirin öğrencilerin burs ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı.

Domaniç Spor Kulübü yöneticilerinden Nuri Uysal ise etkinliğin geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, sponsorlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Renkli görüntüler ve destek

Festival boyunca vatandaşlar sucuk ekmek alarak derneklere katkı sağlarken, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyon, hem yerel tanıtıma hem de öğrencilere sağlanacak burslarla eğitime destek verme hedefiyle dikkat çekti.

KÜTAHYA’NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE EĞİTİM DERNEKLERİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KOCAYAYLA SUCUK FESTİVALİ, BİNLERCE ZİYARETÇİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ. FESTİVALDEN ELDE EDİLEN GELİRİN ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK AKTARILACAĞI BİLDİRİLDİ.