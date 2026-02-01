Beykoz Balık Festivali'ne Soğuğa Rağmen Binlerce Katıldı

Beykoz Belediyesi'nin Balık Festivali'ne soğuk havaya rağmen binlerce kişi katıldı; 5 bin kişilik balık ekmek ikramı ve konserlerle renkli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:50
Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Balık Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda coşkuyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında Beykozlulara 5 bin kişilik balık ekmek, içecek ve tatlı ikramı yapıldı; sahne alan Baransel ve Semih Aytaç sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Katılımcılar ve Protokol

Etkinliğe, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ev sahipliği yaptı. Programa; İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, AK Parti Beykoz Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, AK Parti Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Umut Aktürk, Beykoz Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve spor kulübü temsilcileri katıldı. Soğuk havaya rağmen alana binlerce Beykozlu akın etti.

Başkan Vekili Gürzel'in Mesajı

Festivalde konuşan Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, etkinliğin ilçede kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı ve soğuk havaya rağmen alana gelen vatandaşlara teşekkür etti. Gürzel, katılımcılara seslenişinde şunları söyledi: 'Soğuğa rağmen güzel bir kalabalık var. Balık Festivali Beykoz’da sevilen bir etkinliktir. Zaten festival vatandaşlarımızın talebi üzerine yapıldı. Biz de memnun kaldık. Keyifli bir gün geçiriyoruz soğuk olmasına rağmen. Komşularımızla iç içeyiz. Ortamımız çok sıcak.'

Gürzel ayrıca Beykoz vizyonunu şu sözlerle paylaştı: 'Biz yola çıkarken "Beykoz’a Değer" dedik. Attığımız her adımda bu sözü tutmak için çalışıyoruz. İstiyoruz ki Beykoz’un her sokağında neşe, her hanesinde huzur olsun. Çünkü biz yürekten inanıyoruz ki; biz birlikte Beykoz’uz.'

Festivalde Atmosfer

Balık ekmek ikramı ve konserlerle renklendirilen Balık Festivali, Beykoz'da sıcak ve coşkulu anlara sahne oldu. Katılımcılar, soğuğa aldırış etmeden dayanışma ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

