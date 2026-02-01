Yüreğir'de Sel Müdahalesi: Ali Demirçalı'dan Vatandaşlara Destek

Belediye ekipleri temizlik ve iyileştirme çalışmalarına hız verdi

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçede etkili olan yoğun yağış sonrası selden etkilenen vatandaşların yalnız bırakılmadığını bildirdi.

Yoğun yağışın oluşturduğu olumsuzlukları gidermek amacıyla Yüreğir Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi. Temizlik ve iyileştirme çalışmaları, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak başlatıldı.

Belediye ekipleri, su baskınlarından etkilenen sokak ve evlerde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Başkan Demirçalı da Adana genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek, evleri su baskınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Demirçalı, yaşanan mağduriyetleri yerinde dinleyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demirçalı'nın açıklaması:

"Zor günler dayanışmayla aşılır. Yüreğir’de kimse bu süreci tek başına yaşamayacak. Belediyemizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz," dedi.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ DEMİRÇALI, YAŞANAN SEL SONRASI HİÇBİR VATANDAŞIN YALNIZ BIRAKILMADIĞINI SÖYLEDİ.