Yüreğir'de Sel Müdahalesi: Ali Demirçalı'dan Vatandaşlara Destek

Yüreğir Belediyesi, yoğun yağış sonrası selden etkilenen mahallelerde temizlik ve iyileştirme çalışmalarını hızla başlattı; Başkan Ali Demirçalı mağdurları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:32
Belediye ekipleri temizlik ve iyileştirme çalışmalarına hız verdi

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçede etkili olan yoğun yağış sonrası selden etkilenen vatandaşların yalnız bırakılmadığını bildirdi.

Yoğun yağışın oluşturduğu olumsuzlukları gidermek amacıyla Yüreğir Belediyesi ekipleri hızla sahaya indi. Temizlik ve iyileştirme çalışmaları, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak başlatıldı.

Belediye ekipleri, su baskınlarından etkilenen sokak ve evlerde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Başkan Demirçalı da Adana genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek, evleri su baskınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Demirçalı, yaşanan mağduriyetleri yerinde dinleyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demirçalı'nın açıklaması:

"Zor günler dayanışmayla aşılır. Yüreğir’de kimse bu süreci tek başına yaşamayacak. Belediyemizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz," dedi.

