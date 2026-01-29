KVKK Açığı: Mahmut Şahin'den Kişisel Veriler Uyarısı

KVKK Açığı: Mahmut Şahin'den Uyarı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmasının Kişisel Verileri Koruma Kanununu etkisiz hale getirdiğini söyledi. Şahin, verilerin kolayca yayıldığını ve vatandaşların mağduriyet yaşama riski altında olduğunu belirtti.

İddialar: Kaza ve Hastane Bilgileri Hukuk Bürolarına Nasıl Ulaşıyor?

Şahin, trafik kazası geçiren veya hastaneye kaldırılan kişilerin olaydan kısa süre sonra farklı şehirlerden hukuk büroları tarafından arandığını anlatarak, bu firmaların mağdurlara farklı teklifler sunduğunu aktardı. Örnek olarak hukuk bürolarının aramalarda kullandığı ifadeler şöyle verildi: ’Kaza yapmışsınız. Biz sizin arabanızın değer kaybını, maddi manevi tazminatını alırız’ ve ’Sizin zararınızı karşılarız. Bize vekâlet ücretini de siz vermeyeceksiniz, biz ödeyeceğiz’.

Veri Sızıntısının Kaynağı ve Riskler

Şahin, bilgilerin kurum içinden aktığını iddia ederek, ’Sağlık, Ticaret, Adalet Bakanlığından birileri köstebek ve bilgiler akıyor’ dedi. Ayrıca, mağdurun aleyhine açılan davalarda avukat görünmediği için kısa sürede başka hukuk şirketlerinin ’Biz sizi koruruz’ şeklinde aradığını vurguladı: ’Benim bilgilerimi nereden aldın ya da nasıl bu kadar kolay ulaşabiliyorsun’.

Avukatların bile savunma amacıyla hukuk bürolarından arandığını ifade eden Şahin, şunları söyledi: ’O kadar vurdumduymazlar ki avukatı bile ’Sizi savunalım’ diye arıyorlar.’ Şahin, yargı camiasının durumu görüp gerekli cezayı vermesi gerektiğini belirtti: ’Bu tedbiri yargı camiasının görmesi ve gerekli cezayı vermesi lazım. Yoksa herkesin bilgileri herkesin elinde olur.’

Uyarı ve Çağrı

Şahin, mevcut durumun gelecekte dolandırıcılık ve başka kötü niyetli kullanımlara zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti: ’Bu veriler bir gün dolandırıcılar tarafından aleyimize kullanılabilir.’ Ayrıca, yaşananların gündeme gelmediği için tam olarak fark edilmediğini ve mağduriyet sınırlarının bilinmediğini söyledi: ’Bu durumun da hukuki bir durum olduğu gözüküyor ama ne gelecek arkasını görmedik daha.’

Mahmut Şahin son olarak, ’Bir Kişisel Verileri Koruma Kanunu varsa lütfen o kanunu koruyalım, kişilerin kişisel verilerini koruyalım’ çağrısını yineledi.

