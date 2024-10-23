Trabzon'da Otomobil Dereye Yuvarlandı, İki Yaralı

Yomra'da Kazalı Anlar Güvenlik Kamerasında Yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Otomobilin dereye yuvarlandığı kaza, Yomra-Özdil Yağmurdere grup yolunun Çamlıca Mahallesi bölgesinde geçmişte sürücü Şaduman S. tarafından kullanılan 55 AI 739 plakalı aracın, bir anda kontrolünü kaybederek derin suya uçmasıyla gerçekleşti.

Acı Olayın Ardından Müdahale

Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Fatma S., itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Kaza Anı Kamerada

Olay anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Bu görüntüler, kazanın ne denli trajik bir şekilde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.