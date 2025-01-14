Trabzon'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:33
Trabzon'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Akçaabat'ta Devrilen Otomobil Kazası

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Söğütlü Mahallesi'nde gerçekleşti. F.D. yönetimindeki 61 AIJ 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi.

Kaza sonrası olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle aksamalar yaşanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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