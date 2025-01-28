Trabzon'da Restoranda Yangın: Hasar ve Soruşturma Başlatıldı

Trabzon'da meydana gelen yangın, pistten çıkarak hizmet dışı kalan bir uçağın pide salonu olarak kullanıldığı tesisin bir bölümünde gerçekleşti. Yangın, Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki tesisin fırın bölümünde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlak verdi.

Yangının, fırın bölümünden bitişik restorana sıçraması üzerine itfaiye ekipleri derhal müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak olay, restoranın bir kısmında hasara yol açtı. Yangınla ilgili soruşturma sürmektedir.

Tesisin sahibi Abdulkadir Bektaş, yangının gece saatlerinde olduğunu ve can kaybının olmamasının önemli olduğunu belirterek, "Bu tür maddi afetler sorun değil, geçer. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki ardından yaşanan yangın karşısında duyduğu üzüntüyü de dile getiren Bektaş, "Bu tür olaylarda önlemimizi alıyoruz ama yine de bu tür olaylar başımıza gelebiliyor. Çok şükür bu durumu atlattık" diye konuştu.

Öte yandan, Trabzon Havalimanı'nda 14 Ocak 2018'de pistten çıkmış olan 'Zeynep' adlı yolcu uçağı, 21 Haziran 2023 itibarıyla aynı alandan pide salonu olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Trabzon'da, pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın; pide salonu olarak kullanıldığı tesisin bir bölümünde çıkan yangında hasar oluştu. Tesiste, personel tarafından temizlik yapıldı.

Trabzon'da, pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın; pide salonu olarak kullanıldığı tesisin bir bölümünde çıkan yangında hasar oluştu. Tesiste, personel tarafından temizlik yapıldı.