DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.157.381,84 -0,71%

Trabzon'da Sel Faciası: Yaralı Kadının Tedavisi Devam Ediyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde selin neden olduğu yaralanmaların ardından bir kadının tedavisi hastanede sürmekte.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:42
Trabzon'da Sel Faciası: Yaralı Kadının Tedavisi Devam Ediyor

Trabzon'da Sel Baskını

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Arsin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı evlerin su baskınına uğramasına neden oldu. Bu olayda yaralanan bir kadın, sürüklenerek evinin altında kaldı.

Olayın Gelişimi

Yolüstü Mahallesi’nde yaşayan Ayşenur Kaba'nın evi suyla dolarken, suyun getirdiği molozlar altında sıkıştı. Komşularının yardımıyla kurtarılan Kaba, hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Etkili Müdahale

İhbar üzerine AKUT, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı kadın, sedyeye konularak balkonundan çıkartıldı ve yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki ambulansa ulaştırıldı.

Hastanede Tedavi Süreci

Kaba, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

O Anlar Belgelenmişti

Kurtarma işlemleri sırasında Kaba'nın evden çıkartılıp ambulansa taşınma anları, olay yerinde bulunan ekipler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayın ardından selin etkilerinin azaltılması ve zarar gören vatandaşların durumu hakkında yerel yönetimlerin harekete geçmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Metin Arolat'ın Sonsuz Yolculuğu
2
Adana'da Kayalıklardan Düşen Tarım İşçisi Yaralandı
3
Mersin Bozyazı'da Ortaya Çıkan Hortumlar Göz Doldurdu
4
Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında
5
Mardin'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
6
İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik