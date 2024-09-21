Trabzon'da Sel Faciası: Yaralı Kadının Tedavisi Devam Ediyor

Trabzon'da Sel Baskını

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Arsin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı evlerin su baskınına uğramasına neden oldu. Bu olayda yaralanan bir kadın, sürüklenerek evinin altında kaldı.

Olayın Gelişimi

Yolüstü Mahallesi’nde yaşayan Ayşenur Kaba'nın evi suyla dolarken, suyun getirdiği molozlar altında sıkıştı. Komşularının yardımıyla kurtarılan Kaba, hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Etkili Müdahale

İhbar üzerine AKUT, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı kadın, sedyeye konularak balkonundan çıkartıldı ve yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki ambulansa ulaştırıldı.

Hastanede Tedavi Süreci

Kaba, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

O Anlar Belgelenmişti

Kurtarma işlemleri sırasında Kaba'nın evden çıkartılıp ambulansa taşınma anları, olay yerinde bulunan ekipler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayın ardından selin etkilerinin azaltılması ve zarar gören vatandaşların durumu hakkında yerel yönetimlerin harekete geçmesi bekleniyor.