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Trabzon'da Sel Sonrası Temizlik ve Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da etkili olan yağışların ardından temizlik ve kayıp arama çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 14:46
Trabzon'da Sel Sonrası Temizlik ve Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ortahisar'da Temizlik Çalışmaları Hızla İlerliyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, dün meydana gelen şiddetli yağışların ardından başlayan temizlik çalışmaları devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yağış sonrası meydana gelen su taşkınlarının etkilediği ev ve iş yerlerinde, ayrıca ara yollardaki çamur ve birikintilerin temizliği için yoğun çaba gösteriyor.

Vali Yıldırım: "Bir Daha Böyle Bir Afet Yaşamayız"

Temizlik faaliyetlerini incelemek üzere sahaya inen Vali Aziz Yıldırım, bu süreçte esnafları da ziyaret etti. Vali Yıldırım, yapılan emek yoğun çalışmaların önemine vurgu yaparak, "İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız. Bize düşen bunun tedbirini almamız" şeklinde konuştu.

Yağış sonrası çevre illerden gelen yardım taleplerine teşekkür eden Yıldırım, yağmurların bereket olduğunu fakat bu durumun afet haline dönüşmemesi gerektiğini vurguladı: "Birlikte vatandaşımızın elini tutacağız, bayrama bayram yaparak gireceğiz inşallah."

Kayıp Kişi İçin Yoğun Arama Çalışması

Çalışmaların fiziksel olarak sürdüğü alanlardan biri de Akçaabat ilçesinde dünkü yağışlar sonrası kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için gerçekleştirilen arama faaliyetleri. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 253 personel, 14 dron ve 8 bot ile toplam 11 kilometrelik bir alanda arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Genç, "Tarama dron ile beraber fiilen sahada arkadaşlarımızla sürdürülüyor. Umuyoruz ki vatandaşımıza sağ salim ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Sel Hasarları ve Vatandaşlara Destek

Ortahisar ilçesinde selin etkilediği üç nokta olduğunu hatırlatan Genç, "206 vatandaşımızın zemin ve bodrum katlarında bulunan konut ve iş yerleri selden etkilenmiştir. Üzücü bir durumdur," dedi. Zarar gören esnafların hasar tespit çalışmalarının yarın itibarıyla başlayacağı bilgisini paylaşan Genç, sel riskine karşı tedbirler almaya devam ettiklerini vurguladı.

Son olarak, Beşirli Mahallesi'nde yağışlardan etkilenen bir halı saha, sel sularının oluşturduğu zararı gösteren dron görüntüleriyle kaydedildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün etkisini gösteren yağışın ardından başlatılan temizlik...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün etkisini gösteren yağışın ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Akçaabat ilçesinde yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için sürdürülen çalışmaları takip etti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün etkisini gösteren yağışın ardından başlatılan temizlik...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün etkisini gösteren yağışın ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Akçaabat ilçesinde yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için sürdürülen çalışmaları takip etti.

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