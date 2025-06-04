Trabzon'da Sel Temizliği: 184 Personel ve 165 Araçla Yoğun Çaba

Trabzon'da sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 184 personeli ve 165 aracı ile selden etkilenen bölgelerde yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinde dün meydana gelen şiddetli yağış sonrası en çok etkilenen Beşirli ve Moloz mevkilerinde yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, bölgedeki temizlik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Ekiplerin sabaha kadar çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Kanca, şunları kaydetti:

"Başkanımız Ahmet Metin Genç'in talimatları çerçevesinde, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerine bütün ekiplerimizi yönlendirdik. Amacımız, yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmek, yaya kaldırımlarını sel kalıntılarından tamamen temizlemek ve esnafımızın dükkanlarını sorunsuz bir şekilde açabilmelerini sağlamaktır."

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 184 personeli, 165 araçla yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ortahisar ilçesinde dün şiddetli yağıştan etkilenen Beşirli ve Moloz mevkisinde çalışmalar devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 184 personeli, 165 araçla yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ortahisar ilçesinde dün şiddetli yağıştan etkilenen Beşirli ve Moloz mevkisinde çalışmalar devam ediyor.