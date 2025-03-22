Trabzon'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olayla ilgili polisi yakaladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:43
Trabzon'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralı

Trabzon Araklı'da Silahlı Kavga Çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesi'nde bulunan Merkez Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, A.K.A. ile S.E. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte A.K.A, S.E.'yi silahla yaraladı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı S.E., ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından kaçan A.K.A, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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