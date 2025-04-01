Trabzon'da Sis Kontrolü: Uçuşlar İptal ve Ertelendi

Trabzon'da Hava Ulaşımında Sis Sorunu

Trabzon'da devam eden hava muhalefeti nedeniyle birçok uçak seferi olumsuz etkilendi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, hava ulaşımını aksattı.

İptal ve Ertelenen Seferler

Bölgedeki hava yolu şirketleri, Trabzon'dan Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlere düzenlenecek olan bazı uçuşları iptal ederken, bazı seferlerin de ertelendiği bildirildi. Yolcuların mağdur olmaması için hava yoluyla ulaşımda alternatif çözümler aranıyor.

Hava Koşullarının İyileşmesi Bekleniyor

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden planlanacağını duyurdu. Yolcuların seyahat planlarını yaparken hava durumu raporlarını takip etmeleri önem taşıyor.