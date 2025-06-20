Trabzon'da Şüpheli Çanta Fünyeyle Patlatıldı

Trabzon'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Trabzon'un gözde alanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine haber verdi.

Olay Yeri Güvenlik Altına Alındı

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

Bomba İmha İşlemi Tamamlandı

Bomba imha ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı. Patlama sonrası yapılan kontrollerde çantanın içinde yalnızca kıyafet ve ayakkabı bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.