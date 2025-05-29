Trabzon'da Sürdürülebilir Deniz Yetiştiriciliği Çalıştayı Düzenlendi

Trabzon'da "Karadeniz'de Sürdürülebilir Deniz Yetiştiriciliği: Sektörel İşbirlikleri ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yapıldı.

Deniz Sağlığının Önemi

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, çalıştayda yaptığı konuşmada, Karadeniz'de deniz sağlığını koruyup kirliliği azaltarak maksimum verim almayı hedeflediklerini belirtti. Yücel, "Karadeniz'de deniz ürünleri yetiştiriciliği yükselen bir sektör. Ülkemizin bu konuda güçlü bir konumu var. Bunu doğru değerlendirmeliyiz" dedi.

Yetiştiricilik Sektörünün Geleceği

Çalıştayda, yetiştiricilik sektörünün durumunu anlamak ve bu konuda ortak bir zemin oluşturmak amaçlandı. Yücel, "Bu sadece akademik bir çalıştay değil, aynı zamanda yeni finansman kaynakları ve araştırma fonları oluşturma platformudur" şeklinde konuştu.

Karadeniz'in Doğal Zenginlikleri

Prof. Dr. Yücel, Karadeniz'in doğal zenginliklerine vurgu yaparak, "Balıkçılık birçok insana iş ve aş sağlıyor. Yetiştiricilik ise gelecekte büyük potansiyele sahip. Kıyı ve su altı turizmi için sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya; Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Nadir Uslu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve su ürünleri yetiştiricileri katıldı.

Trabzon'da "Karadeniz'de Sürdürülebilir Deniz Yetiştiriciliği: Sektörel İşbirlikleri ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Trabzon'da "Karadeniz'de Sürdürülebilir Deniz Yetiştiriciliği: Sektörel İşbirlikleri ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar" konulu çalıştay gerçekleştirildi.