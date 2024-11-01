Trabzon'da Hadis İhtisas Toplantısı

Trabzon'da "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı" gerçekleştirildi. Etkinlik, Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından organize edildi.

Vali Yıldırım'ın Açıklamaları

Toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, hadislerin İslami bilimlerin her alanındaki önemine dikkat çekti. Yıldırım, hadislerin bilgiye ulaşma ve güvenilirliği ölçme konusunda kritik rol oynadığını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Mesajı

İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gazze'deki kurbanlar için rahmet diledi. Görmez, "Cenabıhakkın kendilerine zafer nasip etmesini niyaz ediyorum," şeklinde konuştu. Ayrıca, hadislerin önemine değinerek sosyal medya üzerinden yapılan yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Akademik Katılım

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı gibi isimlerin yanı sıra birçok akademisyen ve öğrencinin katılımı gözlendi.

Prof. Dr. Görmez, Türkiye'de hadis üzerine çalışan 400 alim ve akademisyenin bulunduğunu vurgulayarak, İslam coğrafyasındaki hadis okullarındaki çalışmaları da değerlendirdi.

Trabzon'da, "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı" düzenlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve ilahiyat fakültesi öğrencileri katıldı.

Trabzon'da, "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı" düzenlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve ilahiyat fakültesi öğrencileri katıldı.