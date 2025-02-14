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Trabzon'da Viyadükten Düşen Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Trabzon'da viyadükten düşen otomobilde iki kişi yaralandı, sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:33
Trabzon'da Viyadükten Düşen Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Trabzon'un Ortahisar İlçesinde Kaza

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, 28 ABZ 485 plakalı otomobil, viyadükten düşerek büyük bir faciaya sebep oldu. Akyazı Mahallesi'nden Akçaabat ilçesine doğru seyir halinde bulunan araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak viyüdukten aşağıya savruldu.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yaralılar kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ile birlikte bir yolcu, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alevler İçinde Kalan Araç

Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin toplamış olduğu müdahalelerle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.

Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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