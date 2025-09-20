Trabzon'da Yağış Sonrası Heyelan ve Su Taşkınları

Trabzon'da gece boyu süren yağış sonrası Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı'nda toprak kaymaları ve su taşkınları yaşandı; ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:32
Trabzon'da etkili yağışın ardından bazı ilçelerde toprak kaymaları oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece boyunca kent genelinde süren yağışın ardından Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldi.

Müdahale Çalışmaları

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı ve Gökçeköy Mahalleleri, Maçka ilçesine bağlı Armağan Mahallesi ile Araklı Grup Yolu ve Hıdırnebi Yaylası güzergahındaki toprak kaymalarına müdahale ettiği ifade edildi.

Uyarı ve İletişim

Açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin sahada bulunduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" çağrı merkezini arayabilecekleri kaydedildi.

