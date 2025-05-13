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Trabzon'da Yorgun Merminin Kurbanı Emir'in İsmi Parkta Yaşatılacak

Trabzon'da yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ismi, Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkında yaşatılacak.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 17:39
Trabzon'da Yorgun Merminin Kurbanı Emir'in İsmi Parkta Yaşatılacak

Emir Yuşa Atıcı'nın Anısı Yaşatılıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, Avni Aker Millet Bahçesi'nde bulunan çocuk parkına verilecek ismiyle anılacak.

Meclis Kararı Oy Birliğiyle Alındı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Metin Genç yönetimindeki Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda bu önemli konu görüşüldü ve oy birliğiyle karara bağlandı. Emir'in isminin, Avni Aker Millet Bahçesi'nin güneyindeki çocuk parkına verilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Emir, İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek üzere geldiği Trabzon'un Yeşilbük Mahallesi'nde, ailesinin fındık topladığı bahçede yorgun bir merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Önemli Mesajlar

Başkan Genç, yaptığı açıklamada, bu tür trajik olayların bir daha yaşanmaması için dileklerini ileterek, "Havaya ateş edilmesi ve silahla sevinç gösterileri sona ermelidir." dedi. Ayrıca, toplumsal farkındalık açısından Emir Yuşa'nın isminin yaşatılmasının büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı.

Genç, "Ailesi ile görüşmüştük. Emir'in ismini ebediyen yaşatma sözü vermiştik. Tıpkı Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ismini yaşattığımız gibi, Emir Yuşa'mızın adını da yaşatacağız. Bu vesileyle tüm yavrularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu kararı destekleyen meclis üyelerine de teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Ortahisar ilçesinde yorgun merminin isabet...

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Ortahisar ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu 11 Ağustos 2021'de hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ismi, Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkına verilmesi yönünde karar alındı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Ortahisar ilçesinde yorgun merminin isabet...

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Ortahisar ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu 11 Ağustos 2021'de hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ismi, Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkına verilmesi yönünde karar alındı.

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